Aeroporto de Araxá volta a receber voos comerciais diários

Mais desenvolvimento econômico e turismo para Araxá. Os voos comerciais foram retomados no Aeroporto Municipal Romeu Zema por meio da empresa Azul Linhas Aéreas, com linhas diárias diretas de Araxá / Belo Horizonte e Belo Horizonte / Araxá. O primeiro voo desse retorno foi realizado na noite da última sexta-feira (2).

Voos segunda a sábado (partida)

– Araxá / BH: 5h15

– BH / Araxá: 18h

Voos aos domingos (partida)

– Araxá / BH: 18h

– BH / Araxá: 22h

Inicialmente, a aeronave que faz as operações é um turboélice Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 passageiros. O Aeroporto Municipal recebe a operação de voos executivos, aviões militares, táxis aéreos e UTIs aéreas. Após a reforma geral do local, entregue pela Administração Municipal em novembro de 2022.

Araxá também recebeu em seguida a aprovação do Programa de Segurança Aeroportuária (PSA) para voltar a operar com aeronaves acima de 60 assentos e a pista de pouso e decolagem tem suporte para receber voos de aeronaves como Airbus A319, Boeing 737 e Embraer 195.

O prefeito Robson Magela destaca que, após a gestão investir com recursos próprios na reforma geral do aeroporto, a retomada de voos comerciais é um momento histórico para a cidade. “Esses voos são de extrema importância para o fomento do turismo e dos negócios. Temos grandes empresas que necessitam de deslocamentos mais rápidos para agilizar ainda mais seus negócios e a retomada desses voos comerciais direto para Belo Horizonte disponibiliza uma conexão empresarial com todo o país”, destaca.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, a reestruturação do aeroporto demonstra diretamente o investimento que o município tem realizado no turismo, nos negócios e na captação de grandes eventos.

“Desde o início a atual gestão tem feito um trabalho de planejamento para o desenvolvimento econômico da cidade. Estamos fomentando eventos importantíssimos que atraem pessoas de todas as partes do país, e a operação de voos comerciais diários é fundamental”, reforça.

A advogada Ana Roberta de Oliveira estava entre os passageiros do primeiro voo e contou a experiência na viagem. “Foi um voo excelente, trabalhei o dia todo, saí de Belo Horizonte por volta das 18h, cheguei aqui às 19h. Foi um voo rápido e tranquilo, gostei muito”, explica.