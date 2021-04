Aeroporto Municipal recebe certificação de segurança da Anac

O Aeroporto Municipal Romeu Zema concluiu com êxito o processo de Certificação AVSEC (Programas de Segurança Aeroportuária), promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A certificação significa que o aeródromo cumpre os padrões internacionais de segurança e ajuda a manter o aeroporto na rota de voos comerciais em aeronaves com mais de 60 assentos.

A aprovação é regulamentada pela Portaria 4.201 de 12/02/2021 e foi concedida após um trabalho conjunto entre administração do aeroporto municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, na elaboração de um programa dentro dos padrões exigidos pelos regulamentos de aviação civil.

De acordo com o coordenador de Operações, Fabiano Cota, a certificação condiciona ao aeroporto destaque como um dos principais do país, podendo atrair novas empresas aéreas e novos negócios para a cidade e região. “Além disso, também passará a ser submetido a um processo de vigilância continuada focado nas especificidades de segurança contidas no programa aprovado, garantindo maior efetividade nas atividades de controle de qualidade AVSEC”, destaca.

Reforma

Há pouco mais de um ano, os voos comerciais, operados pela Azul Linhas Aéreas, foram suspensos devido à pandemia. Agora, a Prefeitura de Araxá fará intervenções para que a infraestrutura aeroportuária esteja preparada para o retorno dos voos comerciais após a pandemia.

Uma reforma para recuperação do telhado e da parte interna do aeroporto está no planejamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. A obra está orçada em cerca de R$ 500 mil, sendo que R$ 238 mil deste montante aguardam aprovação da Caixa Econômica Federal.