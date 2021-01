Agentes da Asttran passarão por curso de reciclagem

O secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos, se reuniu com os agentes de Trânsito e Transportes, nesta quarta-feira (13). Um encontro de aproximação para conversar sobre os trabalhos e conhecer os integrantes das equipes. O comandante operacional da Asttran, capitão Romes José Alexandrino, também esteve presente.

No encontro, foi reforçada importância da educação nas abordagens, tratando bem o cidadão no cumprimento da lei. Os agentes foram orientados sobre a necessidade de postura sensata, com respeito aos direitos das pessoas, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) através da orientação, advertência e por último a autuação.

Major Lemos adiantou que os agentes vão passar por curso de reciclagem e de atualização. Além de fiscalizar o cumprimento do CTB, a Asttran desempenha outras atividades como educação no trânsito, apoio em trabalhos de manutenção e reparos nas vias públicas, nas redes pluviais ou de energia elétrica e auxílio ao cidadão que enfrenta problemas com estacionamento proibido em porta de garagem

A Secretaria Municipal de Segurança Pública é responsável também pela sinalização horizontal e vertical, manutenção dos semáforos, câmeras de videomonitoramento, vigilância patrimonial e pelo Aeroporto Romeu Zema.