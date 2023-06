Aluno da Escola Aziz J. Chaer vence Concurso Mascote da Coleta Seletiva

Criatividade e conscientização! O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e empresas parceiras realizou a premiação do Concurso de Desenho Mascote da Coleta Seletiva, que contou com a participação de estudantes de escolas públicas e particulares da cidade. Ao todo, 100 crianças e adolescentes concorreram ao prêmio.

O vencedor foi o aluno Arthur da Silva, do 7º ano da Escola Municipal Aziz J. Chaer, que levou para casa uma bicicleta mountain bike. Já e escola recebeu um kit de lixeiras de coleta seletiva, e os alunos participantes ganharam um certificado da Campanha Semana do Meio Ambiente – Araxá Separa Seu Lixo.

O objetivo do concurso foi conscientizar os alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente através da coleta seletiva. “Gostei bastante de participar de um concurso como este, e acho a coleta muito importante para a cidade. Fiquei imensamente feliz por ter sido escolhido vencedor do desenho que fala sobre o meio ambiente”, diz Arthur.

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, destaca que o envolvimento da população faz toda a diferença para a preservação do meio ambiente.

“Se cada um levar esse aprendizado para casa e realizar ações conjuntas e também individuais, vamos conseguir ajudar aquele profissional que trabalha com material reciclável, por exemplo. Dessa forma, todo material destinado ao local correto, e de maneira correta, irá contribuir para maior geração de renda e desenvolvimento econômico da cidade”, ressalta.

De acordo com a chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Roberta Neves Reis de Menezes, os alunos são os melhores multiplicadores de informação da atualidade.

“Nós pensamos na realização de um concurso que trabalhasse de forma criativa a coleta seletiva, e sua importância. Ao todo, mais de 100 desenhos foram recebidos, e é uma alegria imensa saber que um tema tão importante como o meio ambiente irá atingir tantas famílias em Araxá”, afirma.

A diretora da Escola Municipal Aziz J. Chaer, Maria José de Jesus Granja Marques, afirma que a união do IPDSA e da Secretaria de Educação é fundamental para as crianças e adolescentes.

“É uma alegria imensa ter a oportunidade de ver nossos alunos aprendendo sobre o meio ambiente, sendo premiados, e temos a certeza que será uma lição para o resto da vida”, reitera.