Alunos da Escola Professora Auxiliadora Paiva são finalistas do Concurso Cultural Restaura Natureza; votação popular acontece até 25 de maio

Alunos do tempo integral da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva são finalistas do Concurso Cultural Restaura Natureza, promovido pela ONG WWF-Brasil. Eles desenvolveram o projeto Restaura Boa Vista, que está aberto para votação popular pelo link ( https://restauranatureza.org.br/projetos/ ) .

Para registrar o voto, cada pessoa precisa escolher dois (2) projetos. Uma mensagem será enviada para confirmar o e-mail e validar os votos. Na votação popular, cada voto vale um ponto que será somado à pontuação da primeira fase. Cinco grupos serão premiados nesta modalidade. A votação acontece até o dia 25 de maio.

A iniciativa tem como objetivo mostrar de forma prática as razões para regenerar tanto a natureza quanto a conexão das pessoas com ela e, assim, restaurar o equilíbrio da vida humana no planeta.

Idealizado pelo coordenador Antônio Geraldo Alves Ribeiro (Gerê) e pela monitora Alzira Borges da Silva, o projeto foi acompanhado pela professora Jéssica Beatriz Borges Fagundes, com a participação de alunos do 7º, 8º e 9º ano da Escola Municipal Auxiliadora Paiva.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, diz que é de conhecimento dos alunos que não basta apenas parar de destruir e preservar o meio ambiente.

“É preciso restaurar a natureza e a nossa relação com ela. No concurso a comunidade escolar e os jovens alunos buscam a mudança da relação do homem com a natureza. No projeto “Restaura Boa Vista”, os alunos atuaram em seu espaço de vivência e isso é um grande aprendizado”, ressalta.

O aluno do 9º ano, Carlos Daniel Cardoso Souza, conta que gostou mais da segunda fase do projeto e, embora tenha sentido dificuldade com os quizzes na primeira fase, ele diz que aprendeu muito. “Foi ótimo! Aprendi, por exemplo, que na “Muvuca das Sementes” os produtores colocam as sementes todas juntas e vão plantando sem saber qual que vai nascer. Na segunda fase, foi bom descobrir muitas plantas novas, conhecer também os nomes das plantas que a gente vê todo dia.”

A professora coordenadora de participação dos alunos, Jéssica Beatriz Borges Fagundes, completa que o projeto promoveu interação entre os estudantes. “Os alunos começaram a debater com os outros colegas sobre a preservação ambiental e também sobre o projeto da flora que eles estão desenvolvendo.”