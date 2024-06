Alunos da Rede Municipal conquistam 10 prêmios nos concursos de redação e desenho do Fliaraxá

Alunos da rede municipal de ensino de Araxá conquistaram 10 premiações nos concursos de redação e desenho, promovidos pelo 12° Fliaraxá. O tema do concurso foi o multiartista Ziraldo, falecido recentemente, patrono da edição. O prêmio é considerado um dos momentos mais importantes do festival e mobilizou todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Araxá.

A proposta do concurso foi estimular a criação literária e artística de crianças e jovens, de 4 a 18 anos, com o objetivo de revelar novos talentos. Os candidatos se basearam em qualquer livro ou personagem do Ziraldo para escrever uma redação que contasse uma história inventada, além de criar um desenho inspirado na obra do artista.

Ao todo, foram seis categorias (três para desenho e três para redação), sendo que cada uma contou com 1°, 2° e 3° lugares.

DESENHO



Categoria 4 a 5 anos



1º LUGAR – Augusto Silva Batista – CEMEI Dom Pixote – 5 anos (R$1000,00) Professora: Natânia Pereira de Paula Silva Marques

2º LUGAR – Davi Kennedy Ribeiro – Colégio SESC – 5 anos (R$500,00) Professora: Luana Pereira da Silva

3º LUGAR – Samuel Mizael Trindade Oliveira – CEMEI Terezinha de Melo Cortes – 5 anos (R$300,00) Professora: Claúdia Cristina de Oliveira

Categoria 6 a 8 anos



1º LUGAR – Maria Clara da Silva Cruz – E.M. Alice Moura – 8 anos (R$1000,00) Professora: Joyce Matias Cruz (regente) e Helena Amaral de Souza Emanuel Rocha Castro Bento – Colégio Dom Bosco – 8 anos (R$1000,00) Professora: Deile Aparecida Magalhães Gonçalves

2º LUGAR – Aquiles Rafael de Menezes – E.M. Dr. Eduardo Montandon – 7 anos (R$500,00) Professora: Lucimar Rosa Alves + Elaine Pimenta

3º LUGAR – Maria Cecília Xavier Costa – E.M. Agar de Affonseca – 7 anos (R$300,00) Professora: Elaine Aparecida Silva Pimenta.

Categoria PDC



1º LUGAR – Luan Ribeiro Fernandes – E.E. Armando Santos – 12 anos (R$1000,00) Professora: Valéria Patrícia Martins dos Reis

2º LUGAR – Marcos Otávio da Silva B. Afonso – 14 anos – E.E. Luiz A. C. de Oliveira (R$500,00) Professora: Rosiania Ribeiro Da Silva + Professora de Apoio: Cássia Do Rosário Teixeira Mendes

3º LUGAR – Eloah Cristiane da Silva Celestino – 10 anos – E.M. Auxiliadora Paiva (R$300,00) Professora: Liwiane Ariane dos Santos

REDAÇÃO

Categoria 9 a 11 anos



1º LUGAR – Enzo Gustavo Dias Souza – E.M. Profa. Leonilda Montandon – 9 anos (R$1000,00) Professora: Adriana Cristina Dos Santos

2º LUGAR – Gabriel Henrique C. da Silva – E.M. Dr. Eduardo Montandon – 10 anos (R$500,00) Professora: Rosângela Aparecida da Silva Ribeiro + Márcia Pires

3º LUGAR – Guilherme Henrique da Silva – E.M. Padre João Botelho – 10 anos (R$300,00) Professora: Ana Flávia dos Reis de Almeida Pereira

Categoria 12 a 15 anos



1º LUGAR – Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes – Colégio São Domingos – 13 anos (R$1000,00) Professor: Hugo Naves de Araújo

2º LUGAR – Ana Cecília Gonçalves de Oliveira – E.E. Loren Rios Feres – 13 anos (R$500,00) Professora: Marcelia Alexandra da Silva

3º LUGAR – Maria Paula Alves Cervato – E.M. Padre Inácio – 14 anos (R$300,00) Professora: Dayana Rosa Barbosa

Categoria 16 a 18 anos



1º LUGAR – Ana Rita Cardoso Alves – Colégio Atena – 16 anos (R$1000,00) professor: Daniel de Castro Machado

2º LUGAR – João Vitor Ferreira Luiz – Colégio Gabarito – 17 anos (R$500,00) professor: João Campos Neto sendo representado pelo diretor Alisson Lucas Romualdo

3º LUGAR – Thaissa Rodrigues Elias – E.E. Vasco Santos – 17 anos (R$300,00) Professora: Daiane dos Reis Teodoro