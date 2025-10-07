Alunos da rede municipal de Araxá se destacam em concurso de redação e desenho do 13º Fliaraxá

Talento, criatividade e paixão pela literatura. Alunos da rede municipal de ensino de Araxá conquistaram oito premiações nos concursos de redação e desenho promovidos pelo 13º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá. A cerimônia de premiação contou com a presença da secretária de Educação, Zulma Moreira, dos escritores convidados do festival, além de professores, familiares e amigos dos estudantes vencedores.
O concurso mobilizou escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, reunindo alunos de diferentes faixas etárias. A proposta teve como objetivo incentivar a criação literária e artística de crianças e jovens de 4 a 18 anos, revelando novos talentos e promovendo o protagonismo estudantil por meio da arte e da literatura.
Com o tema “A literatura na encruzilhada – O valor do livro e do escritor na vida de um país”, as produções foram desenvolvidas em sintonia com a temática central do festival nesta edição: “Literatura, Encruzilhada e Memória”. Os trabalhos foram avaliados dentro de seis categorias, sendo três destinadas à redação e três ao desenho, com divisões por faixa etária e inclusão de estudantes com deficiência (PCDs).
De acordo com a secretária de Educação, Zulma Moreira, essas premiações mostram o talento e a sensibilidade do estudantes, e reforçam o quanto a literatura pode ser transformadora. “A conquista dos nossos alunos nos concursos de redação e desenho do Fliaraxá é motivo de muito orgulho para toda a rede municipal de ensino. Mais do que prêmios, eles ganham autoconfiança, reconhecimento e o desejo de continuar criando, lendo e aprendendo. É esse o papel da educação: formar leitores críticos, criativos e conscientes do seu potencial”, diz.
Confira os vencedores do Prêmio de Redação e Desenho:
DESENHO
Categoria 4 a 5 anos
1.º lugar: Théo Vaz de Oliveira Reis (5 anos) – CEIST Santa Terezinha – Profª Márcia Maria Souza
2.º lugar: Maria Clara Gonçalves Mateus (5 anos) – EMEI Francisco Braga – Profª Fernanda Souto Lima
3.º lugar: Maria Laura Ribeiro de Oliveira (5 anos) – CEMEI Gabriela Almeida Aristimunho – Profª Sirlei Aparecida Matos de Freitas Mingote
Categoria 6 a 8 anos
1.º lugar: João Gabriel Alexandre dos Reis Borges (8 anos) – Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva – Profª Natânia Pereira de Paula Silva Marques
2.º lugar: Eduarda Aparecida dos Reis (7 anos) – Escola Municipal Eduardo Montandon – Profª Amanda J. S. B. Tessaro
3.º lugar: Jhuliana Mendes Nogueira Pena (6 anos) – CEMEI Dom Pixote – Profª Natânia Pereira de P. S. Marques
Categoria PCD
1.º lugar: Marcos Otávio da Silva Borges Afonso (16 anos) – Escola Estadual Professor Luiz Antônio Correa Oliveira – Profª Rosiane Ribeira da Silva
2.º lugar: Luan Ribeiro Fernandes (13 anos) – Escola Estadual Armando Santos – Profª Valéria Patrícia Martins dos Reis
3.º lugar: Hamilton Teodoro Barbosa (14 anos) – Escola Municipal Aziz J. Chaer – Profª Vera Lúcia Alves Rosa
REDAÇÃO
Categoria 9 a 11 anos
1.º lugar: Isadora Helena Nunes (9 anos) – Escola Municipal Alice Moura – Profª Joyce Matias Cruz
2.º lugar: Analu Pereira Viana Coelho Guerra (11 anos) – Escola Municipal Delfim Moreira – Profª Aldneide Darc de Almeida
3.º lugar: Guilherme de Souza Miranda (11 anos) – Colégio Gabarito – Profª Joana Darc Vaz
Categoria 12 a 15 anos
1.º lugar: Laura Ribeiro de Oliveira (13 anos) – Colégio Atena – Profª Fernanda Macedo de Melo
2.º lugar: Isa Oliveira Marques (14 anos) – Colégio Gabarito – Profª Michelli Landim (representada pelo diretor Alisson Romualdo)
3.º lugar: Valentina Vitória de Oliveira Miranda (12 anos) – Colégio Salesiano Dom Bosco – Profª Daiane dos Reis Teodoro
Categoria 16 a 18 anos
1.º lugar: Cássio William Freire Júnior (18 anos) – Escola Estadual Vasco Santos – Profª Daiane dos Reis Teodoro
2.º lugar: Luís Fernando de Melo Balduíno (17 anos) – Colégio São Domingos – Prof. Germano da Costa Lemos
3.º lugar: Larissa Martins Borges (16 anos) – Colégio Atena – Prof. Daniel de Castro Machado