Araxá é destaque regional por avanço contínuo na alfabetização

Araxá apresentou evolução contínua nos índices de alfabetização da rede municipal nos últimos três anos e alcançou, em 2025, o mais alto nível de desempenho previsto pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O município saiu de 69% no Índice Criança Alfabetizada (ICA), em 2023, para 75% em 2024 e chegou a 85% em 2025, atingindo o Nível 5 de alfabetização. Com o resultado, Araxá consolidou-se entre os destaques da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Uberaba, superando tanto a meta municipal de 72% quanto a meta nacional de 80%.

Entre as escolas que mais contribuíram para esse desempenho, algumas superaram inclusive a média municipal de alfabetização. A Escola Municipal Delfim Moreira alcançou 91% de alunos alfabetizados, seguida pela Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, com 88%. Já as escolas Alice Moura e de Aplicação Lélia Guimarães registraram 86% de alfabetização.

As unidades também se destacaram nos índices de fluência leitora, o estágio mais avançado da alfabetização. A Escola Municipal Dona Gabriela apresentou o maior percentual de leitores fluentes do município, com 63%. A Escola Municipal Delfim Moreira registrou 53% de leitores fluentes e um dos menores índices de pré-leitores da rede, com apenas 9%. Já a Escola Municipal Professor Nelson Gomes alcançou 92% de alfabetização total entre leitores iniciantes e fluentes.

Outro destaque foi o engajamento das escolas na avaliação. O município registrou 90% de participação dos estudantes, com unidades como EM Alice Moura, EM Aziz J. Chaer, EM Delfim Moreira e EM Pio XII atingindo 100% de participação efetiva.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que o resultado é fruto do trabalho coletivo realizado nas escolas da rede municipal.

“Esse resultado representa o compromisso diário das nossas equipes escolares, professores, gestores, especialistas e famílias com a aprendizagem das crianças. Mais do que números, estamos falando de alunos que estão aprendendo a ler, interpretar e desenvolver autonomia. Araxá mostra que investir na alfabetização é investir no futuro”, ressalta a secretária.

Apesar dos excelentes resultados, a avaliação mostra que algumas escolas possuem estudantes em fase de transição para a leitura, especialmente no nível Pré-Leitor 4, indicando potencial de avanço nos próximos ciclos.

A partir dos resultados, a rede municipal seguirá investindo em estratégias pedagógicas para ampliar o número de leitores fluentes, fortalecer o acompanhamento individualizado dos estudantes e garantir avanços ainda maiores na alfabetização das crianças araxaenses.