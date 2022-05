Alunos da rede municipal de ensino recebem brinquedos pedagógicos em Araxá

Aprender de forma leve e descontraída. Existem diversas formas de se usar a pedagogia infantil e uma delas é por meio dos brinquedos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento das crianças de maneira lúdica. As brinquedotecas dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e escolas de Araxá começaram a receber nesta quarta-feira (11) materiais pedagógicos e brinquedos. Ao todo, 40 unidades escolares receberão os kits e cerca de 4 mil alunos de quatro meses a cinco anos serão contemplados. Foram investidos no total R$ 153.996,90 para a compra dos materiais pedagógicos.

O objetivo da brinquedoteca é estimular a criança por meio do lúdico, oferecendo brinquedos e brincadeiras variadas que promovam o interesse e a atenção da criança de forma organizada e que esteja disponível a todos. Cada escola receberá um kit correspondente ao número de alunos para compor a brinquedoteca. Os materiais têm a qualidade certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O prefeito Robson Magela participou das entregas e reforçou o compromisso da gestão em proporcionar uma educação de qualidade para os araxaenses. “Acreditamos que o futuro do nosso país está na educação que damos para as crianças. Por isso, desde o início desse mandato, estamos investindo pesado e valorizando os profissionais e a estrutura das escolas. Fico muito feliz em ver a alegria das crianças com esses brinquedos pedagógicos e tenho certeza que irão colaborar para o processo de aprendizagem das nossas crianças”, destaca.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a chegada desses brinquedos como complementação do equipamento nas escolas contribui para a qualidade da educação infantil. “Toda escola de educação infantil precisa ter uma brinquedoteca. Porque as crianças aprendem não só de forma lúdica que é com brinquedos, mas também por meio de jogos. Esse ambiente acolhedor, esse ambiente infantil, contribui efetivamente para a aprendizagem dos alunos e facilita a vida do professor, uma vez que ele vai ter o material didático adequado para as crianças daquela faixa etária”, reforça.