Alunos da rede municipal receberão apostilas para os estudos remotos

A Secretaria Municipal de Educação está organizando a distribuição das apostilas “Trilhas de Aprendizado de Comportamento (TAC)” para os alunos. O material elaborado pelo Setor Pedagógico será enviado para as escolas e os pais poderão retirá-lo quando o município sair da Onda Roxa. A entrega ocorrerá de forma escalonada por série. As famílias que não puderem retirar o material, a entrega será feita nas casas dos alunos.

As apostilas são um complemento até que alunos e professores possem contar com a plataforma educacional que vai atender as escolas municipais de Araxá. Segundo a secretária Zulma Moreira, a proposta é trabalhar a nova escola para que quando o aluno tiver aulas no sistema híbrido possa se adaptar ao novo modelo. Elas também têm os conteúdos que fazem parte da grade curricular do bimestre e serão distribuídas para os alunos a partir de 4 anos.

“Esse material foi elaborado para que o estudante tenha o apoio físico, com material em mãos para assistir as aulas, principalmente aqueles que não estão conseguindo acompanhar as aulas virtuais. Também vai ajudar muito os pais que estão acostumados com esse modelo físico de ensino”, destaca Zulma.

Tablets

Além das apostilas, os alunos vão receber tablets com dados móveis e aplicativos educacionais. O equipamento facilitará muito a vida das famílias, em especial aquelas que contam apenas com o telefone da mãe ou do pai para o aluno fazer as atividades remotas.

Zulma diz que Secretaria Municipal de Educação já fez a cotação e em breve iniciará a aquisição de tablets educativos. “Os alunos mais novos não têm celular próprio e o tablet será um facilitador, todos os estudantes e professores vão ter o equipamento”, acrescenta a secretária.