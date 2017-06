Alunos de Fisioterapia do Uniaraxá visitam o Centro de Reabilitação do Cruzeiro

O Curso de Fisioterapia do Uniaraxá promoveu uma visita ao Centro Avançado de Reabilitação do Cruzeiro Esporte Clube, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. A visita técnica foi promovida no último mês e contou com a participação de 40 alunos da Instituição.

Para o bom aproveitamento e a garantiria do acesso às informações importantes para a formação profissional, os alunos foram conduzidos pelo fisioterapeuta da equipe, Eduester Lopes Rodrigues, que demonstrou vários procedimentos realizados com os atletas e despertou o interesse de diversos alunos com afinidade para atuar na área da fisioterapia desportiva.

O coordenador do Curso de Fisioterapia do Uniaraxá, professor Anderson Santos Carvalho, afirma que a oportunidade foi importante para os acadêmicos conheceram a realidade de um trabalho fisioterapêutico em um grande clube esportivo, acompanhando a realidade da fisioterapia em atletas de alto rendimento.

“É o aprendizado proporcionado pelo Curso de Fisioterapia do Uniaraxá que ultrapassa os limites das salas de aula”, completa.