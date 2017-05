Alunos de Pedagogia do Uniaraxá realizam visita técnica ao Rio de Janeiro

O curso de Pedagogia do Uniaraxá promoveu, no início de maio, uma visita técnica de estudos ao Rio de Janeiro. A programação fez parte das comemorações pela Nota 5, conceito máximo, conquistada pelo Curso na Avaliação in loco do MEC. A visita foi comandada pela coordenadora do Curso, professora Ivana Guimarães Lodi e contou com 33 alunos, dos quatro períodos do Curso.

Os alunos visitaram a Biblioteca Pública Nacional, localizada na Praça da Cinelândia. A visitafoi guiada por um aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que explicou sobre toda a história da construção da Biblioteca, que tem mais de 100 anos da sua conclusão. O prédio teve toda a sua estrutura baseada na ArtNoveau de Paris. São quatro andares de História e beleza, estruturados em salas acervo. “Pode-se dizer que muito da história do Rio de Janeiro, do Brasil e, do mundo, estão ali arquivados e disponíveis ao público. Obras raríssimas, documentos, jornais, publicações, imagens que retratam sobre a construção do país e da cultura de nosso povo”, afirma professora Ivana.

Além da Biblioteca Pública Nacional, os alunos também visitaram o os Museus do Amanhã, Valongo e Rio Antigo. Todos aproveitaram a oportunidade para também passear pelos pontos turísticos do Rio como e retornaram à Araxá com as bagagens recheadas de sabedoria.