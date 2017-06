Alunos do Cefet-MG Unidade de Araxá conquistam primeiro lugar no Torneio Internacional de Robótica

A equipe da Unidade de Araxá PI-ITR, composta pelos estudantes do curso de Engenharia de Automação Industrial, Rafael Oliveira Guimarães, José Gaspar da Silva Júnior e Hermann Viana Teixeira Galvão, conquistou o primeiro lugar geral da modalidade de Sumô Tradicional. Estes alunos pertencem ao NDR – Núcleo de Desenvolvimento em Robótica, que é coordenado pelo professor Alexandre Dias Linhares. O Torneio Internacional de Robótica – ITR aconteceu nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Convenções Cidade Viva, em João Pessoa/Paraíba. Alunos dos ensinos fundamental e médio, participam das competições do ITR.

O evento contou com mais 150 equipes de vários estados do Brasil e de outros países que disputam as seguintes modalidades: viagem ao centro da Terra, dança com robô, cabo de guerra, resgate no plano e no alto e sumô. Uma equipe do Campus 1 ficou em segundo lugar no Sumô Tradicional, nível 4.

O ITR surgiu em 2009 após uma iniciativa do professor Luís Rogério da Silva, de São Paulo, que depois de participar da Copa do Mundo de Robôs, decidiu criar uma competição do mesmo gênero voltada para estudantes de ensino fundamental e médio. Além disso, o professor decidiu incorporar modalidades que pudessem, de fato, contribuir para a sociedade como as de resgate com a utilização de robôs.