Alunos do CSD conversam com a cientista Dra. Jaqueline Goes de Jesus

Os alunos do 1° ano A, da professora Débora Moleiro, estão estudando o tema De onde vem a vacina?

Realizaram várias atividades bem interessantes, dentre elas, no dia 28 de setembro, através da plataforma Google Meet, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com a Dra. Jaqueline Goes de Jesus, cientista baiana, biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira.

Dra. Jaqueline faz parte da equipe que sequenciou o genoma do novo coronavírus, em menos de 48h, no Brasil. Atualmente ela mora em Londres.

Foi uma conversa muito proveitosa, descontraída, recheada de conhecimento e emoção, pois uma cientista dedicou parte de seu tempo para um bate-papo com os alunos do CSD.

Confira mais detalhes deste momento na Mostra Olhares que vem aí!