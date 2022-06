Ampara contribui para viabilizar a Conferência Municipal de Saúde

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá está bem representada no Conselho Municipal de Saúde de Araxá. Quem está na presidência do CMSA é Juliana Silva, atual coordenadora dos trabalhos da Ampara. A entidade tem uma cadeira representativa no conselho e contribui para viabilizar a realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde. A previsão é de ser realizada no sábado, 2 de julho, entre 7h e 18h, no ginásio da Escola Municipal Delfim Moreira com o tema “Construindo a Saúde de Araxá: Você também pode participar”.

De acordo com Juliana Silva, a importância da participação da Ampara neste processo é de fundamental relevância. “Hoje temos representação no CMSA, atuamos em prol da saúde de Araxá e somos uma entidade que recebe recursos vindos da Secretaria de Saúde, aprovados pelo Conselho Municipal. Dentro da conferência que estamos ajudando a organizar teremos seis eixos temáticos. Já está acontecendo as pré-conferências para receber as propostas a serem discutidas no próximo dia 2. Elas serão apresentadas na Secretaria de Saúde e ao Poder Executivo para serem executadas nos próximos quatro anos de governo do Plano Municipal de Saúde de Araxá. Qualquer pessoa pode participar”, conta a coordenadora da Ampara.

Ela ressalta também que, durante todo o dia, a conferência vai ter palestras, mesas redondas e a votação das propostas.

Pré-Conferências



Segundo o calendário definido para as pré-conferências, esse momento será realizado na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 20, às 14h. “Nós recebemos as demandas da população e elaboramos as propostas para serem apresentadas no dia da conferência”, diz a presidente. Durante todo o mês de junho, a Escola Municipal Francisco Primo de Melo, na zona rural, e as Unidades de Saúde – Unisse, Unileste, Unicentro, Uninorte e Unioeste receberam as pré-conferências, consideradas como importantes para troca de ideias e apresentação de propostas para a melhoria da Rede Pública de Saúde.

Eixos temáticos a serem tratados na Conferência Municipal de Saúde



I – Atenção Primária: Saúde multidisciplinar e fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde – UBSs

II – Prevenção e Promoção em Saúde

III – Saúde Mental: os desafios pós pandemia

IV – Atenção Secundária: meios diagnósticos e assistência farmacêutica

V – Urgência e Emergência

VI – Direito à saúde e o financiamento do SUS: desafios e particularidades