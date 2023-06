Ampara e Hospital do Câncer de Patrocínio oficializam parceria

Com o objetivo de atender pacientes oncológicos em tempo hábil, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) oficializou uma parceria com o Hospital do Câncer de Patrocínio, na última semana. O Hospital do Câncer de Patrocínio é uma unidade do Hospital de Amor de Barretos (SP), sendo a primeira do Estado de Minas Gerais. O local conta com o que há de mais moderno em medicina oncológica, em um terreno de 40.000 metros.

Os assistidos da Ampara já começaram a ser direcionados ao tratamento na cidade de Patrocínio. Inicialmente, serão atendidos os pacientes que têm o diagnóstico Urológico: próstata, bexiga, renal; ginecológico; gastrointestinal (colón retal, estômago) e pele. Pacientes que necessitam de atendimento pediátrico, hematológico, ósseo, tórax, cabeça e pescoço, não serão atendidos a priori.

Para a realização do acompanhamento alguns documentos são necessários, sendo eles: documentos pessoais (identidade e CPF), certidão de casamento, atestado médico atual, resultado da biópsia, resultado de exames recentes, comprovante de endereço (água, luz e telefone), comprovante de renda de todas as pessoas que moram na casa, cartão do hospital, cartão do SUS.

O presidente da Ampara, José Humberto explica sobre a importância e alegria em firmar essa parceria com a instituição patrocinense. “Desde a nossa posse como diretora a gente vem lutando para levar dignidade para quem faz o tratamento contra o câncer e eu sempre falei que a dignidade é ter um hospital que consiga atender o paciente em tempo hábil. E conseguir firmar esse convênio com o hospital de Patrocínio que está em construção é muito importante, eu me sinto muito feliz, pois todos os novos casos de Araxá serão direcionados para Patrocínio, isso é essencial, afinal o câncer não espera”, explica o presidente.



Sobre a Ampara



A Ampara tem como missão promover apoio, acolhimento e assistência, cuidando de crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, atuando na prevenção e diagnóstico precoce da doença.



Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.



Além disso, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando os atendidos e familiares.