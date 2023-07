Ampara presta suporte oncológico para mais de 300 famílias araxaenses

Um trabalho de amor pela vida. Com a missão de promover apoio e acolhimento para crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, além de atuar na prevenção e diagnóstico precoce da doença, Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) é referência na assistência a pacientes oncológicos na cidade e região e atende 327 pacientes oncológicos e seus familiares diretos.

Atuante em Araxá desde 2015, entre os auxílios realizados estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.

A instituição também presta atendimentos psicológicos, nutricionais, fisioterapêuticos, assessoria jurídica, assistência social, além de oficinas de música e arte, terapias individuais e em grupo, entre outros, auxiliando pacientes e familiares em prol da saúde e bem-estar.

A assistida Solange Aparecida reitera a importância da Ampara como rede de apoio. “Aqui é um lugar que me acolheu, me ampara, me dá forças e muitas coisas que eu preciso eu consigo aqui na Ampara através das pessoas maravilhosas que tem aqui. Conseguir, por exemplo, uma hidroterapia que é uma coisa que há muito tempo eu esperava é incrível. Aqui com certeza é o lugar onde encontro o apoio que eu preciso”, destaca a assistida.

