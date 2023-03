Aplicação da vacina bivalente contempla população 60+ nesta sexta (17) em Araxá; confira outros públicos

Data: 17/03/23

Público: População 60+

Local: Unileste, Unisul, Uninorte, Uninordeste e Unisa (das 8h às 15h)

Etapa: Vacina Bivalente

Data: 17/03/23

Público: População 12+ (Imunocomprometidos com laudo ou receita médica)

Local: Unileste, Unisul, Uninorte, Uninordeste e Unisa (das 8h às 15h)

Etapa: Vacina Bivalente

Data: 17/03/23

Público: Gestante e puérperas

Local: Unileste, Unisul, Uninorte, Uninordeste e Unisa (das 8h às 15h)

Etapa: Vacina Bivalente

Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a dose bivalente deve ser aplicada apenas para quem recebeu o esquema primário completo de vacinação contra a Covid-19, com intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose.

As puérperas deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros) no momento da vacinação.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor, precisa estar acompanhada de um responsável.

O uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ).