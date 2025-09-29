Após caso confirmado na região, Prefeitura de Araxá reforça importância da vacinação contra a febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá alerta a população sobre a importância da vacinação contra a febre amarela. A orientação acontece após a confirmação recente de um caso da doença em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o que reforça a necessidade de vigilância e imunização em toda a região.
De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), crianças devem receber a vacina contra a febre amarela aos 9 meses de idade (primeira dose) e aos 4 anos (reforço). Pessoas entre 5 e 59 anos que já receberam uma dose são consideradas imunizadas. Quem não possui o cartão de vacinas ou não se lembra se já foi vacinado deve procurar uma unidade de saúde. Na ausência de registro, a recomendação é tomar a dose.
Para idosos a partir de 60 anos, a vacinação deve ser feita somente após avaliação de risco por um profissional de saúde, conforme orientações do Ministério da Saúde. Em Araxá, a vacina está disponível em nove salas de vacina distribuídas pelo município. A coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, reforça a importância da mobilização.
“O caso confirmado em nossa região acende um alerta. A vacinação é fundamental para evitar a circulação do vírus e garantir a proteção coletiva. Por isso, quem não tem certeza se já tomou a vacina deve procurar uma sala de vacina o quanto antes”, alerta.
A febre amarela é uma doença viral grave transmitida pela picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero Haemagogus em áreas silvestres e pelo Aedes aegypti em áreas urbanas. Os sintomas incluem febre alta, calafrios, dores musculares intensas, fadiga e náuseas. Nos casos graves, pode afetar fígado e rins, causar sangramentos e levar ao óbito. A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção.
Público-alvo
– Crianças a partir de 9 meses de idade – devem receber a primeira dose.
– Crianças de 4 anos – precisam receber a dose de reforço.
– Pessoas de 5 a 59 anos – não vacinadas ou sem comprovante de imunização devem receber a dose.
– Quem recebeu apenas uma dose antes de completar 5 anos – deve receber uma segunda dose (reforço).
– Idosos com mais de 60 anos – podem ser vacinados mediante avaliação e solicitação médica.
– Viajantes que irão para áreas de mata ou locais com registro da doença – devem se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.
Cronograma semanal – de 29 de setembro a 3 de outubro
Unicentro (crianças até 12 anos – influenza)
Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h
Sexta-feira: 7h30 às 15h
Unileste
Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h
Sexta-feira: 7h30 às 14h30
Uninorte, Uninordeste, ESF Pão de Açúcar e ESF Max Neumann
Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h
Sexta-feira: 7h30 às 12h
Unioeste, Unisul e Unisa
Segunda a quinta-feira: 7h30 às 12h30
Sexta-feira: 7h30 às 12h
Documentação necessária
– Documento original com número do CPF.
– Cartão de Vacina.