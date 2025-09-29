Após caso confirmado na região, Prefeitura de Araxá reforça importância da vacinação contra a febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá alerta a população sobre a importância da vacinação contra a febre amarela. A orientação acontece após a confirmação recente de um caso da doença em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o que reforça a necessidade de vigilância e imunização em toda a região.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), crianças devem receber a vacina contra a febre amarela aos 9 meses de idade (primeira dose) e aos 4 anos (reforço). Pessoas entre 5 e 59 anos que já receberam uma dose são consideradas imunizadas. Quem não possui o cartão de vacinas ou não se lembra se já foi vacinado deve procurar uma unidade de saúde. Na ausência de registro, a recomendação é tomar a dose.

Para idosos a partir de 60 anos, a vacinação deve ser feita somente após avaliação de risco por um profissional de saúde, conforme orientações do Ministério da Saúde. Em Araxá, a vacina está disponível em nove salas de vacina distribuídas pelo município. A coordenadora de imunização de Araxá, Érica Fonseca, reforça a importância da mobilização.

“O caso confirmado em nossa região acende um alerta. A vacinação é fundamental para evitar a circulação do vírus e garantir a proteção coletiva. Por isso, quem não tem certeza se já tomou a vacina deve procurar uma sala de vacina o quanto antes”, alerta.

A febre amarela é uma doença viral grave transmitida pela picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero Haemagogus em áreas silvestres e pelo Aedes aegypti em áreas urbanas. Os sintomas incluem febre alta, calafrios, dores musculares intensas, fadiga e náuseas. Nos casos graves, pode afetar fígado e rins, causar sangramentos e levar ao óbito. A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção.

Público-alvo

– Crianças a partir de 9 meses de idade – devem receber a primeira dose.

– Crianças de 4 anos – precisam receber a dose de reforço.

– Pessoas de 5 a 59 anos – não vacinadas ou sem comprovante de imunização devem receber a dose.

– Quem recebeu apenas uma dose antes de completar 5 anos – deve receber uma segunda dose (reforço).

– Idosos com mais de 60 anos – podem ser vacinados mediante avaliação e solicitação médica.

– Viajantes que irão para áreas de mata ou locais com registro da doença – devem se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.

Cronograma semanal – de 29 de setembro a 3 de outubro

Unicentro (crianças até 12 anos – influenza)

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 15h

Unileste

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 14h30



Uninorte, Uninordeste, ESF Pão de Açúcar e ESF Max Neumann

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 12h



Unioeste, Unisul e Unisa

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h

Documentação necessária

– Documento original com número do CPF.

– Cartão de Vacina.