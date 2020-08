Após fiscalização, Raphael Rios confere reforma geral do Cemei Magdalena Lemos

O vereador Raphael Rios destacou na tribuna, nesta terça-feira (4), uma visita feita a mais uma unidade escolar que passou por reforma geral dentro do cronograma da Prefeitura. Ele esteve recentemente no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Magdalena Lemos.

No relatório de fiscalização de todas as escolas e creches elaborado pelo vereador em 2017, o Cemei Magdalena Lemos era umas das unidades que apresentava as piores condições, principalmente nas paredes e teto das salas de aula, que apresentavam infiltrações, algumas cobertas com TNT (tecido não tecido), e telhas e calhas avariadas.

A parte elétrica também estava bastante comprometida, com fios expostos e desencapados e diversas lâmpadas queimadas, e os banheiros também precisavam de reparos urgentes.

A creche recebeu pintura geral, modernização no espaço administrativo e na área externa com implantação de parquinho, reparo geral da parte elétrica e hidráulica, lâmpadas em LED em todas as dependências, novo mobiliário para as salas de aula, reforma geral de banheiros, cozinha e da área de lavanderia e substituição completa de telhas e calhas.

Além disso, foi implantado um solário anexo à de entretenimento, acessibilidade, iluminação externa, reforço estrutural nos portais do corredor externo, telas de proteção nas janelas e isolamento de botijões de gás com proteção.

Assim como as outras unidades reformas, Raphael Rios voltou a destacar a importância de um ambiente escolar revitalizado, proporcionando a diretores, supervisores, auxiliares e professores mais entusiasmo em suas atividades, além de mais conforto e segurança aos alunos.































Municipalização de escolas estaduais de ensino fundamental

Raphael Rios também comentou participação em uma reunião com a secretária Municipal de Educação, Edna Resende Campos, e diretoras de escolas estaduais de Araxá, com tratativas sobre a municipalização da educação básica.

Essa mudança vem ocorrendo gradativamente, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada município, e as conversas iniciais trataram sobre como a prefeitura deve assumir essa gestão, envolvendo o recebimento de alunos, profissionais e estrutura patrimonial. E esse processo deve ser concluído 2024 por determinação legal.