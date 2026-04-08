Araxá abre inscrições para oficinas de graffiti e transformação artística do muro do ATC

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de graffiti do projeto Memomural, em Araxá, que irão resultar na pintura de um grande mural artístico no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia pelo site sympla.com.br. Para o primeiro módulo, que acontece no dia 11 de abril, o prazo termina nesta sexta-feira (10).

As vagas são limitadas e destinadas a participantes a partir de 13 anos, com prioridade para estudantes da rede pública. Para os demais encontros, as inscrições também serão abertas previamente, por módulo.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CBMM.

As oficinas acontecem aos finais de semana no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC, ao lado do Estádio Municipal Fausto Alvim), reunindo atividades práticas e teóricas sobre arte urbana, incluindo história do graffiti, técnicas de desenho, uso de cores e pintura em mural.

Ao longo do curso, os participantes irão desenvolver, de forma coletiva, o painel que será aplicado no muro do espaço esportivo. A proposta é valorizar a identidade local e transformar o ambiente em um espaço mais acolhedor, criativo e integrado à comunidade.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca a importância da iniciativa para o município.

“Além de oferecer formação gratuita para os jovens, o projeto contribui diretamente para a revitalização de um espaço importante da cidade, promovendo o esporte aliado à cultura e fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade”, afirma.

A iniciativa integra o projeto Memomural, idealizado pelo artista visual Ton Lima, que propõe a valorização da memória e da cultura local por meio da arte urbana.

Serviço

Oficinas gratuitas de graffiti – Projeto Memomural

Inscrições: pelo site sympla.com.br (inscrição prévia obrigatória, com vagas abertas por módulo)

Local: Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC – ao lado do Estádio Municipal Fausto Alvim)

Quando: sábados, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30



Cronograma das oficinas:

– 11 de abril – O graffiti: história e linguagens; Hip Hop e suas linguagens e estéticas

– 18 de abril – Iniciação ao desenho (ponto, linha e forma) e uso de cores

– 2 de maio – Linguagens do Hip Hop e do graffiti; introdução à construção de personagens

– 3 de maio – Técnicas com spray, látex e roletes; início da pintura do mural

– 9 de maio – Pintura do mural com os projetos desenvolvidos pelos participantes