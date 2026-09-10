Setembro Amarelo: ações de valorização à vida e cuidado com a saúde mental fortalecem marca empregadora

Foto: Divulgação / Sicredi Ibiraiaras RS/MG

Falar sobre saúde mental é também falar sobre pessoas. Durante o Setembro Amarelo, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG reforça junto aos colaboradores a importância da valorização da vida, do acolhimento e da busca por ajuda quando necessário. As ações do mês integram uma cultura de cuidado que busca fortalecer relações de confiança e um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor.

Durante todo o mês de setembro, a cooperativa reforça junto às suas equipes a importância da valorização da vida, do acolhimento e da busca por ajuda sempre que necessário. Todo esse trabalho desenvolve uma cultura corporativa forte e que é representada em reconhecimentos de uma marca empregadora, como as recentes e consecutivas conquistas como melhor empresa para trabalhar na América Latina pelo Great Place To Work® (GPTW).

De acordo com a Gerente de Pessoas e Cultura da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Patricia Kunz, os colaboradores da cooperativa participam de um momento de sensibilização sobre saúde emocional, acompanhado de uma comunicação interna que convida à reflexão sobre o tema. A cooperativa também realiza a entrega de um pin, como símbolo do Setembro Amarelo, reforçando a mensagem de que o cuidado precisa estar presente nas relações e de que cada pessoa pode ser parte de uma rede de apoio.

“Essa atenção à saúde emocional está diretamente relacionada à construção de um ambiente de trabalho no qual as pessoas possam se sentir respeitadas, acolhidas e pertencentes. Para nós, enquanto cooperativa, os resultados sustentáveis são construídos quando as pessoas também estão bem e percebem que fazem parte de um espaço que valoriza quem elas são e a contribuição de cada uma para o coletivo”, destaca a gerente.

Benefícios e bem-estar ao colaborador

A iniciativa de valorização aos colaboradores integra uma série de ações e benefícios que apoiam em diferentes dimensões do bem-estar. Entre eles estão serviços disponibilizados por meio de plataformas como Zenklub, Vitta, Wellhub e Optum, que oferecem acesso a profissionais de psicologia, psicanálise, coaching, nutrição e terapia holística, além de consultas de telemedicina e telenutrição. Os colaboradores também contam com acesso a academias, estúdios e aulas online, orientação jurídica, consultoria financeira e serviço social.

Fortalecimento da marca empregadora

Presente em 47 municípios gaúchos e mineiros, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG possui 542 colaboradores em suas equipes no atendimento aos mais de 110 mil associados. Dessa forma, esse olhar estratégico com as equipes contribui para que a Sicredi Ibiraiaras RS/MG fortaleça sua posição como marca empregadora, não apenas pelo que oferece aos profissionais, mas principalmente pela experiência que proporciona no dia a dia. “Uma marca empregadora é construída nas relações, na liderança, no ambiente de trabalho e na percepção de pertencimento que cada colaborador desenvolve ao fazer parte da organização”, pontua Patricia.

Segundo ela, as lideranças têm papel importante nesse processo. Por isso, a cooperativa investe no desenvolvimento dos gestores para que estejam preparados para reconhecer diferentes necessidades, fortalecer relações de confiança e contribuir para ambientes em que os colaboradores se sintam seguros para falar, pedir ajuda e compartilhar dificuldades.

“O olhar para os colaboradores também se conecta à essência do cooperativismo. Em um modelo que coloca as pessoas no centro, cuidar, escutar e construir relações de confiança são atitudes que fortalecem não apenas os indivíduos, mas toda a organização”, finaliza.