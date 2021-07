Araxá adere ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra

Uma cidade histórica, rica em belezas naturais e famosa pelas águas termais. Araxá se destaca pelas águas terapêuticas, gastronomia típica e natureza inconfundível que atrai visitantes de todas as partes do país. Para aprimorar o cenário turístico na cidade, o prefeito Robson Magela assinou, na última quarta-feira (7), o termo associativo do Município de Araxá ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra. A adesão permite à cidade receber recursos estaduais e federais para aplicação no turismo.

Na ocasião, também participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, o presidente da Associação do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, José Eduardo de Almeida, o vice-presidente da associação, Luiz Carlos Pádua, e o gestor do circuito, Kleyber da Silveira.

“Araxá sempre foi referência quando o assunto é o turismo e perdemos isso nos últimos anos. A adesão ao circuito resgata a nossa essência. Essa é apenas uma das inúmeras ações que a Administração Municipal está fazendo para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade” reforça o prefeito Robson Magela.

De acordo com o superintendente Ricardo Ruas, a associação do município ao circuito irá promover o desenvolvimento turístico local e regional. “Temos uma localização privilegiada, precisamos explorar nessa época de pandemia o turismo regional. Araxá é uma das portas de entrada para a Canastra, temos certeza que vamos ganhar muito”, destaca.

Com a adesão de Araxá, o Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra passa a englobar 19 cidades mineiras. O objetivo é fomentar e promover ações que impactam diretamente os municípios associados. “É muito importante para nós a participação de Araxá no circuito, estamos orgulhosos e podemos sentir pela administração que essa felicidade é recíproca. Temos inúmeros municípios, com suas particularidades, cada um tem sua gastronomia, riquezas naturais e isso é um diferencial para os turistas”, destaca o presidente José Eduardo de Almeida.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turístico garante aos municípios parte de recursos arrecadados no Estado para investimentos em gestão e preservação do patrimônio cultural que atrai turistas.

O circuito funciona como um interlocutor entre o município e o Estado. “Para pleitear um projeto no Ministério do Turismo, por exemplo, os municípios precisam comprovar que estão organizados e associados a algum circuito, agora é possível pleitear ICMS Turístico para receber recursos do Estado. Portanto, é muito importante, quando o poder público possui essa visão ampla de desenvolvimento, explica, o Gestor do Circuito, Kleyber da Silveira.

Além de Araxá, os municípios associados ao circuito são: Alpinópolis, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, Piumhi, São Roque de Minas, Ilicínea, Tapira e Vargem Bonita.