Governo de Minas realiza evento preparatório para construção do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Minas Gerais em Araxá

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais ( SECULT) promoveu um encontro de preparação para etapa de construção do Plano De Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Minas Gerais (PDITS/MG). O plano irá estabelecer bases para condução da política pública de turismo de Minas Gerais para o período de 2024-2031. O evento aconteceu na Pousada Dona Beja, no última sexta-feira (18).

Gestores municipais, empresários, entidades parceiras, lideranças comunitárias e demais lideranças envolvidas com o turismo da região participaram do encontro, que contou com uma oficina territorial para escuta e proposição de ações.

A Prefeitura Municipal de Araxá foi representada pelos assessores Ricardo Ruas e Lorenzo França, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.