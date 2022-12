Araxá realiza o 1º Encontro Municipal de Turismo

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra realizou o 1º Encontro Municipal de Turismo nesta quarta-feira (30). O evento aconteceu no auditório do Virgilius Palace Hotel e abordou temas relevantes do setor para promover melhorias e valorização do turismo local, incluindo os produtos regionais e profissionais da área.

Estiveram presentes o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, representando o secretário Juliano César da Silva; o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, representando o prefeito Robson Magela; a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Maricell Hussein; o analista do Sebrae, Alessandro Souza; o gestor do Circuito Turístico Nascente das Gerais e Canastra, Kleyber Silveira, o vereador Bosco Júnior, representando o Poder Legislativo; o secretário de Turismo de Sacramento, Pierre Pacheco; e representantes do Trade Turístico, instituições financeiras, comunidade e imprensa.

Um dos palestrantes da noite, o consultor do Sebrae do Rio Grande do Sul, Ismael Viezze, abordou o tema “A importância da Governança Local e do Trabalho em Rede para o Desenvolvimento do Turismo”, e o gestor Kleyber Silveira, lançou o projeto Rotas do Turismo.

O circuito foi aderido por Araxá no segundo semestre de 2021. Vinte municípios já fazem parte dessa proposta e buscam ações e investimentos para as atividades do setor de cada município. Foi apresentada a inclusão de Araxá em três rotas turísticas e que reafirmam que o turismo pode se tornar uma importante fonte de desenvolvimento econômico.

De acordo com Ricardo Ruas, a primeira edição do encontro é um momento de sensibilizar a população sobre o potencial de Araxá, que é conhecido, mas pouco explorado.

“A partir de análise do Sebrae, de um regionalismo de Araxá, Tapira e Sacramento, foi decidido unir essas três forças em prol do turismo. De uma forma estratégica, o intuito principal é trazer os turistas para visitar a região como um todo. Um mapeamento nas cidades foi realizado, por meio de reuniões entre diversas lideranças como representantes da Acia, CDL, secretários, artesãos e doceiros para buscar a melhor reestruturação do turismo local, uma fonte de renda primária para a maioria das famílias daqui. O araxaense sempre foi bairrista, mas ao longo do tempo ele esqueceu esse sentimento de pertencimento e é necessário resgatá-lo, valorizar ainda mais a cidade e nossos produtos”, explica.

O gerente geral do Grande Hotel Termas de Araxá, Diogo Villalobos Saavedra, acredita que a parceria irá fortalecer ainda mais o setor. “Esse encontro, primeiramente é um alinhamento entre todos os setores e irá deixar claro o papel de cada um deles no desenvolvimento do turismo. É o primeiro passo de uma grande parceria”, destaca.

O analista Alessandro Souza comemora esse “start”. “É um evento muito importante porque se trata, realmente, de um passo inicial das várias ações e atividades que já vem sendo realizadas ao longo dos anos. Através do Plano Municipal de Turismo foi identificada a necessidade de realizar um estudo mais aprofundado sobre a dinâmica do setor em nossa cidade e trazer essa percepção para a prática. Estamos acreditando muito nesse processo para que possamos consolidar o turismo em nossa cidade. E cidade boa para o turista é cidade boa para o próprio cidadão araxaense”, reitera.