Em novo endereço, Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá já recebeu mais de 800 visitantes

Memória e arte juntas em um só lugar. No espaço do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá é possível encontrar as obras do mais renomado artista araxaense e objetos e fotos de pessoas que, de alguma forma, marcaram a história da cidade. Em dois meses de funcionamento em novo endereço, o local já recebeu 824 visitantes de 64 cidades, sendo 13 Estados das cinco regiões do Brasil.

As 12 salas divididas em três pavimentos mesclam 257 obras de Calmon Barreto, entre telas, aquarelas e desenhos, além de 16 esculturas em gesso patinado que estão expostas juntamente com o acervo do Memorial – que conta com 1.406 objetos de 220 pessoas que fazem parte da história de Araxá, entre artistas, médicos, políticos, fazendeiros, religiosos e demais influentes.

“Na montagem das salas fizemos de tudo para dispor nosso acervo de uma forma que combinasse. Temos, por exemplo, a sala dos fazendeiros. Ela é composta por objetos antigos de pessoas ligadas ao campo e ao mesmo tempo, nas paredes, temos telas do Calmon Barreto que retratam o meio rural. Temos também a sala dos políticos, da saúde, da religião, da música, da natureza e em todas elas buscamos mesclar as obras do Calmon que têm relação com o tema”, explica a coordenadora do museu, Tatiana Ávila.

Ainda segundo a coordenadora, agregar os dois museus em um vem sendo motivo de elogios, principalmente por parte da população de Araxá que já conhecia os espaços.

“Muitas pessoas relatam que a combinação deu muito certo. Os elogios vêm mesmo até em relação ao acervo do Memorial, que ficou mais bem disposto neste ambiente. Mudou, inclusive, a percepção dos turistas. Aqui eles têm a oportunidade de apreciar tudo no mesmo lugar”, conta.

Sobre Calmon Barreto

Calmon Barreto de Sá Carvalho, ou simplesmente Calmon Barreto, nasceu em Araxá, em 20 de novembro de 1909 e faleceu em 9 de junho de 1994. Foi pintor, desenhista, escultor, ilustrador e escritor.

É apontado por críticos de arte e intelectuais como o “maior artista araxaense de todos os tempos”, devido à sua consolidada atuação dentro do cenário das artes plásticas no país.

Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá

– Endereço: Avenida Vereador João Sena, 98, Centro, Araxá – MG

– Funcionamento: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

– Contato: (34) 9 9257-0982.