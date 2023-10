Com aeroporto revitalizado, Araxá amplia incentivo ao turismo e à economia com novas rotas aéreas

Mais desenvolvimento econômico e turismo para Araxá. O Aeroporto Municipal Romeu Zema vai ter a rota para Belo Horizonte atualizada com avião de maior porte, e foi anunciada uma nova rota direta para Guarulhos (SP). As operações são feitas pela Azul Linhas Aéreas.

A partir de dezembro, será iniciada uma operação com voo para Belo Horizonte, com conexão em Uberaba (MG). E em janeiro de 2024, o município ganha voo direto para o aeroporto de Guarulhos (SP).

Os voos de Araxá a Belo Horizonte, que atualmente são realizados com o avião Cessna Grand Caravan de nove assentos, passarrão a contar com o ATR-72 de 60 lugares a partir de dezembro.

Já em janeiro, será inaugurada a rota para Guarulhos (SP) com avião a jato da Embraer com 108 assentos, com voos de ida e volta às segundas e sextas-feiras, com o objetivo de fomentar o turismo na cidade. O aeroporto já está passando por adequações para receber aeronave desse porte.

O prefeito Robson Magela destaca que antes de ser revitalizado o Aeroporto Municipal estava em estado de abandono e com diversos problemas estruturais.

O local foi totalmente revitalizado pela Administração Municipal com readequações de ambientes, reparos elétricos e hidráulicos, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral e troca do telhado. Ao todo, foram investidos R$ 864.372,94. A reinauguração aconteceu em 19 de novembro de 2022.

“A Administração Municipal investiu recursos próprios na reforma geral do aeroporto, com o objetivo de fomentar o turismo e os negócios em nosso município. Ficamos muito felizes em ver que a cidade ganhou novas rotas aéreas que vão possibilitar deslocamentos mais rápidos e mais conforto para os passageiros”, acrescenta o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, o Aeroporto Municipal está se adequando para atender a demanda das novas aeronaves em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

“Uma das principais ações para atender os requisitos dos referidos órgãos reguladores é a sinalização do pátio de aeronaves, implantação de equipamento de auxílio visual à navegação aérea e também está sendo elaborado um Programa de Segurança Aeroportuária (PSA) para os serviços de inspeção de passageiros e bagagens no aeroporto”, explica.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, ressalta que a iniciativa insere a cidade no mapa do desenvolvimento, atrai novos investimentos e impulsiona os já existentes.

“As novas rotas aéreas colaboram para um ambiente favorável, gerando ainda mais prosperidade e qualidade de vida aos araxaenses. Além disso, é um passo importante também para o fomento do turismo e negócios, sendo que o os novos voos conectarão Araxá a São Paulo”, conclui.