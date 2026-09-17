Araxá atende mais de 95% das demandas de iluminação pública e elimina solicitações atrasadas





Mais de 95% das demandas de manutenção da iluminação pública de Araxá já foram atendidas. Atualmente, não há solicitações atrasadas para troca de lâmpadas nos bairros, e as equipes trabalham no atendimento dos novos pedidos registrados diariamente pela população.

Os moradores podem solicitar os serviços pelo telefone 0800 381 2100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Os pedidos também podem ser registrados pelo aplicativo Colab.

Pelo Colab, o morador pode informar o endereço da ocorrência, identificar o ponto de iluminação e acompanhar o andamento da solicitação. Ao final do registro, o sistema gera um número de protocolo, que permite acompanhar o pedido até a conclusão do serviço.

De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, a ampliação das formas de atendimento facilitou o contato da população e trouxe mais agilidade à execução dos serviços.

“Praticamente todas as demandas já foram atendidas e não temos pedidos atrasados para troca de lâmpadas nos bairros. Permanecem apenas as novas solicitações que chegam diariamente. O telefone funciona 24 horas e, junto com o Colab, permite que o morador registre e acompanhe o atendimento com mais facilidade”, destaca.