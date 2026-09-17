Secretaria de Saúde abre inscrições para o Treinão Setembro Amarelo, com percurso de 4 km no Barreiro





A Secretaria Municipal de Saúde, realiza, no dia 27 de setembro, o “Treinão Setembro Amarelo – Caminhada e Corrida pela Valorização da Vida”. A concentração será às 8h, no Lago Norte do Barreiro, e o percurso terá 4 km. As inscrições são limitadas a 150 participantes e devem ser feitas até o dia 24 de setembro pelo formulário eletrônico disponível no link: (tinyurl.com/4jz2yxdd).

A atividade integra as ações do Setembro Amarelo e busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental e do bem-estar. O percurso poderá ser feito por meio de caminhada ou corrida, de acordo com o ritmo de cada participante.

A programação contará com ponto de hidratação, oferta de frutas, distribuição de materiais informativos e orientações. A recomendação é que os participantes usem camiseta amarela ou branca.

De acordo com a referência técnica em Saúde Mental, Alessandra Silva, o Treinão foi pensado para aproximar a campanha da população. “Queremos reunir as pessoas em uma atividade que representa movimento, cuidado e valorização da vida. A prática de exercícios também contribui para o bem-estar emocional e, durante o percurso, cada participante poderá demonstrar seu apoio a essa causa tão importante”, destaca.

Serviço

Treinão Setembro Amarelo – Caminhada e Corrida pela Valorização da Vida

Data: domingo, 27 de setembro

Horário: 8h

Local: Lago Norte do Barreiro

Percurso: 4 km

Vagas limitadas: 150 participantes

Inscrições: até 24 de setembro, pelo link: https://tinyurl.com/4jz2yxdd