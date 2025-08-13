Araxá dá a largada contra as mudanças climáticas

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deu início à elaboração do Plano de Ação Climática de Araxá (PLAC) — instrumento que vai orientar metas e ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa e preparar a cidade para eventos extremos, como chuvas irregulares, ondas de calor e escassez hídrica.

O PLAC é um documento estratégico que integra políticas urbanas e ambientais, com diretrizes para reduzir poluentes, proteger áreas verdes, melhorar a mobilidade e garantir qualidade de vida às próximas gerações. Na prática, o plano estrutura decisões do poder público e dá previsibilidade ao crescimento ordenado e sustentável do município — conectando licenciamento, uso do solo, obras, transporte e manejo de resíduos.

Nesta fase inicial, as equipes técnicas trabalham em quatro frentes: mapear fontes de emissões, diagnosticar riscos climáticos, definir metas de redução e adaptação e propor ações setoriais (transporte, energia, resíduos e uso do solo). Todo o processo será baseado em dados e participação social.

Ao longo da construção do PLAC, a Prefeitura promoverá momentos de escuta e consulta pública. A população poderá colaborar separando corretamente os resíduos, optando por meios de transporte mais sustentáveis, cuidando das áreas verdes e participando das audiências e consultas que serão divulgadas nos canais oficiais.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Martins, explica que o Plac organiza prioridades, viabiliza investimentos e alinha toda a gestão para que o desenvolvimento aconteça com segurança climática. “Em Araxá não é diferente do que já acontece em todo o mundo. Por aqui, a gente já sente os efeitos do clima quando, por exemplo, sofremos Chuvas irregulares, calor extremo e escassez hídrica. Precisamos planejar hoje o que vai proteger a cidade nos próximos anos”, explica.