Araxá encerra as comemorações da Semana da Pátria

Foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, que o Imperador Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil formalizando a separação entre Brasil e Portugal. A celebração da Semana da Pátria inspira uma série de reflexões sobre a importância da Independência e as conquistas dos direitos do povo brasileiro. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, encerrou nesta sexta-feira (3) as comemorações alusivas à Semana da Pátria 2021.

Foram três dias de evento. A solenidade de abertura aconteceu na última quarta-feira (1°), no Altar da Pátria, na Praça Arthur Bernardes. O segundo dia de evento, quinta-feira (2), foi realizado na sede do Corpo de Bombeiros Militar. E na manhã desta sexta-feira (3) aconteceu o encerramento, no Tiro de Guerra (TG).

Este evento recebeu as presenças do prefeito Robson Magela; da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; do chefe de Instrução do TG, subtenente Venildo Sales do Carmo; do deputado estadual Bosco, do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e demais autoridades.

O início da cerimônia de encerramento foi marcado com a apresentação da tropa do TG para o momento cívico, além do hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá ao som do Hino Nacional.

As comemorações da Semana da Pátria objetivaram um momento de reflexão e rememoração à Proclamação da Independência. “A democracia é uma vitória dos brasileiros e deve ser exercida com cidadania. Precisamos ter orgulho da nossa pátria, valorizar os símbolos nacionais, fazer o coração palpitar, para que possamos declarar com muito amor: Pátria Amada, Brasil!”, destacou a secretária Zulma Moreira durante o seu pronunciamento.

Em razão da pandemia e orientações para evitar aglomerações, neste ano não será realizado o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro.