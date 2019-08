Araxá entre as cidades mais pacíficas do país

Minas Gerais tem três cidades que estão entre as 20 do país com a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Passos, e Varginha, no Sul de Minas, e Araxá, no Alto Paranaíba, apresentaram taxas abaixo de 10. Os dados fazem parte do Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira, dia 5, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O estudo foi feito para medir o nível de violência nas cidades médias e grandes do país. Ao todo, foram 310 municípios analisados. O instituto se debruçou sobre a taxa de homicídio por 100 mil habitantes nos municípios brasileiros no ano de 2017.

A cidade considerada mais pacífica do Brasil foi Jaú, localizada no interior de São Paulo, com uma taxa de 2,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. A cidade de 146 mil moradores teve quatro assassinatos em 2017. Passos, no Sul de Minas, aparece na sétima colocação, com taxa de 7,2. Araxá ficou na 12ª posição, com taxa de 7,9. Já Varginha, também no Sul de Minas, aparece na 18ª posição, com taxa de 8,3.

Cidades violentas

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é a cidade com a maior taxa de homicídios entre os municípios com mais de 100 mil habitantes em Minas Gerais. Em 2017, foram registrados 188 ocorrências, quando a população da cidade era de 427 mil pessoas, uma taxa de 52,1. Em seguida, vem Governador Valadares, com taxa de 42,8 homicídios, e Ribeirão das Neves, com 40,3. A capital mineira está na 12ª colocação, com taxa de 26,7.

Violência no Brasil

A cidade mais violenta do Brasil em 2017 foi Maracanaú, no Ceará, com 145,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. No ano do estudo, 308 pessoas foram assassinadas na cidade, que fica na região metropolitana de Fortaleza e tem 224 mil habitantes.

A capital cearense foi a cidade que teve o maior número absoluto de homicídios em 2017, com 2.145 casos, superando até mesmo as cidades populosas do país. O Rio de Janeiro, que tem mais que o dobro de habitantes de Fortaleza, teve 1.850 assassinatos, e São Paulo, que tem uma população quatro vezes maior, teve 1.011 – menos que a metade.