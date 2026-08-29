Araxá Esporte volta ao Fausto Alvim no próximo sábado em amistoso contra o Nova Lavras

Depois de muito tempo, o Araxá Esporte volta a jogar no Estádio Municipal Fausto Alvim. O Ganso enfrenta o Nova Lavras no próximo sábado, 5 de setembro, às 15h, em um amistoso de preparação para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

O jogo marca o reencontro do time com a torcida alvinegra. A partida será uma oportunidade para os torcedores acompanharem de perto a equipe que vai representar Araxá na competição estadual.

O amistoso também faz parte da preparação do Araxá Esporte para o campeonato e deve ajudar a comissão técnica a avaliar o elenco e fazer os últimos ajustes antes da disputa oficial.

Os ingressos terão os seguintes valores:

• Arquibancada coberta: R$ 40, com meia-entrada por R$ 20

• Arquibancada descoberta: R$ 20, com meia-entrada por R$ 10

A bola rola às 15h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.

A expectativa é de um bom público para o retorno do Ganso ao estádio e para o reencontro da equipe com o torcedor alvinegro.