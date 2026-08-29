Ruralão 2026 tem segunda rodada neste domingo (30) com seis partidas

O Campeonato Ruralão 2026 terá mais uma rodada neste domingo (30), com seis partidas válidas pela segunda rodada do turno. Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição terá jogos nos campos Santa Terezinha, Chácara Dona Adélia e Mangabeiras/Trianon.

Pela Chave A, a rodada começa às 8h30, na Chácara Dona Adélia, com o confronto entre Chácara Dona Adélia e Fazenda São Pedro. Às 10h30, no Santa Terezinha, o Asa Branca enfrenta a AJESP.

Na Chave B, as duas partidas serão realizadas às 8h30. No Mangabeiras/Trianon, o Real Bahia enfrenta a Fazenda Máfia. Já no Santa Terezinha, Tiradentes e São Geraldo entram em campo.

Pela Chave C, os dois confrontos serão às 10h30. No Mangabeiras/Trianon, Savana enfrenta o Guarani Júnior. Na Chácara Dona Adélia, Santo Antônio joga contra o Santa Mônica.

Folgam nesta rodada as equipes Amigos, pela Chave A; Santa Vitória, pela Chave B; e Estância City, pela Chave C.

O Ruralão 2026 começou no último domingo (23), com seis partidas e 19 gols marcados.

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