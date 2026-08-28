Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR-262

Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta na tarde desta sexta-feira (28), na BR-262, em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, na altura do km 697, no sentido Araxá/Uberaba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o condutor do veículo de passeio foi encontrado fora do automóvel, às margens da rodovia, já sem sinais vitais. Segundo a corporação, a vítima apresentava queimaduras decorrentes do acidente.

Após a colisão, o fogo também se espalhou pela vegetação às margens da BR-262. As chamas atingiram uma extensão aproximada de 500 metros.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio e realizaram os trabalhos necessários para controlar e extinguir as chamas.

A ocorrência também contou com o apoio de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Way-262, que auxiliaram no atendimento e na segurança da via.

As circunstâncias do acidente, incluindo a dinâmica da colisão, serão apuradas pelos órgãos competentes.