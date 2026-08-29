Professor Luiz Henrique é homenageado após falecimento em acidente na BR-262

O professor e educador da BIT, Luiz Henrique, recebeu homenagens de amigos, alunos, parceiros e colegas após seu falecimento em um trágico acidente na BR-262, nesta sexta-feira (28).

Em uma publicação nas redes sociais, a BIT lamentou profundamente a perda e destacou a trajetória de Luiz Henrique como educador e profissional. A instituição ressaltou que ele marcou a vida de muitas pessoas com seu conhecimento, sua generosidade e seu compromisso com a formação humana e profissional.

A mensagem também destacou o carinho de alunos, amigos e parceiros, além da importância de seu trabalho na educação.

“Luiz Henrique foi um educador exemplar, um profissional dedicado e uma pessoa que marcou a vida de muitos”, destacou a publicação.

A BIT também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com Luiz Henrique, encerrando a homenagem com uma mensagem de gratidão e lembrança pelo legado deixado pelo professor.