Fagundes se despede do comando do 37º BPM e Ladeira assume a unidade em Araxá

O 37º Batalhão da Polícia Militar realizou nesta sexta-feira (28), em Araxá, a solenidade de transmissão de comando da unidade. O momento marcou a despedida do Coronel Ademir Fagundes, que deixa o comando do batalhão após sua trajetória no serviço ativo da Polícia Militar.

Durante a solenidade, o Tenente-Coronel Daniel Ladeira assumiu oficialmente o comando do 37º BPM, dando início a uma nova etapa à frente da unidade responsável pelo policiamento de Araxá e municípios da região. A cerimônia contou com a presença do Coronel Rodrigo Wolf Luz, comandante da 5ª Região da Polícia Militar, que conduziu a transmissão de comando.

A despedida de Fagundes foi marcada pelo reconhecimento à trajetória do oficial e aos serviços prestados à Polícia Militar e à comunidade durante sua atuação à frente do 37º BPM. Com a mudança, Ladeira passa a comandar a unidade e terá entre suas atribuições a coordenação das ações de segurança pública desenvolvidas pelo batalhão na região.