Araxá exigirá regras rígidas para retomada opcional de aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá finalizou o plano de retomada opcional de aulas presenciais escalonadas na cidade. Escolas municipais, conveniadas e particulares terão uma série de regras obrigatórias rígidas para o retorno das atividades escolares de forma híbrida (presencial e remoto). As medidas têm como objetivo reduzir as possibilidades de contágio do coronavírus no ambiente escolar e garantir maior segurança aos servidores, professores, pais e alunos.

O documento não prevê uma data específica para retorno, mas, de acordo com a decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, escolas particulares deverão retornar no dia 1º de junho e as municipais e conveniadas no dia 1º de julho.

Porém, a confirmação das datas para retorno das atividades híbridas vai depender da situação do avanço da doença no município. Até a última sexta-feira (14), Araxá registrava 105% de leitos de UTI ocupados (uma unidade de tratamento intensivo extra foi montada para atender a demanda emergencial), e 128 casos confirmados nas últimas 24 horas.

O protocolo com regras para retorno das atividades presenciais de forma híbrida representa o esforço de toda a comunidade escolar para possibilitar que as instituições de ensino tenham melhores condições de enfrentar os desafios impostos pela pandemia.

“Nosso documento contém mais de 50 páginas e foi projetado para servir como uma ferramenta norteadora, de caráter flexível, podendo ser adaptado e atualizado conforme as novas normativas expedidas pelos órgãos de saúde pública nacional, estadual e municipal”, destaca a secretária de Educação, Zulma Moreira.

Cada unidade escolar também deverá providenciar a criação da Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia, composta por representantes de professores, supervisores, técnicos de secretaria, auxiliares de apoio, alunos ou pais.

“Também desenvolvemos uma Rede Proteção e Grupos de Apoio composta por instituições de diversas áreas (educação, saúde, segurança, assistência social, dentre outras) no sentido de combater a violência contra a criança e adolescente, bem como garantir os seus direitos. Além disso, vamos dar continuidade às entregas do kit merenda para beneficiar todos os alunos da nossa rede pública de ensino”, ressalta Zulma.