Araxá Festival Jazz e Blues: conheça as bandas que animam o evento no fim de semana

Neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, o Parque do Barreiro vai receber o Araxá Festival Jazz e Blues, evento que ocorre simultaneamente à Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB). A iniciativa aproxima o público das competições esportivas e conta com apresentações musicais gratuitas, unindo atletas de vários países e bandas locais, regionais e nacionais.

De acordo com o coordenador do projeto, Marcelo Mamede, a programação foi pensada para contemplar tanto o público local quanto os visitantes estrangeiros. “Teremos, por exemplo, shows onde estão presentes os ritmos latino americanos como o Tributo ao Skatalites essa mistura entre o Ska, que surgiu na Jamaica, com a improvisação e harmonias do jazz; e a apresentação de Pedro Amui Quarteto com seu “Sangue Latino”, explorando as sonoridades do bolero, rumba e salsa para atrair quem vem de países como Chile, Argentina e Colômbia. É uma forma de unir esporte e cultura, reforçando a vocação de Araxá para grandes eventos”, afirma.

Conheça abaixo cada atração que sobe ao palco no estacionamento do Grande Hotel de Araxá:

SEXTA-FEIRA (28/03)

Bejazz Street Band (17h – 18h)

Grupo de jazz itinerante que segue o estilo tradicional “Dixieland”, influenciado pelas fanfarras de Nova Orleans. A formação costuma inclui instrumentos de sopro e percussão, garantindo uma apresentação descontraída e ao ar livre, como se fosse uma pequena banda de marcha.

Mikael Saravá Sexteto – Tributo Skatalites (18h – 19h)

O sexteto homenageia os Skatalites, banda jamaicana considerada pioneira do ska. O ritmo mescla a harmonia do jazz com a cadência típica do ska, resultando em uma sonoridade dançante. Metais intensos, baixo pulsante e riffs de guitarra marcam essa apresentação, que convida o público a se envolver e sentir a música no corpo e na alma.

Tiago Martins Quarteto convida Tarcísio Moura (19h30 – 21h)

O guitarrista Tiago Martins se une a Mário Teodoro (bateria), Daniel Souza (baixo) e Tim Fernandez (sax) para apresentar um repertório que transita entre clássicos do jazz e do blues. Nesta ocasião, recebem o cantor e guitarrista Tarcísio Moura, referência do blues na região. Juntos, prometem uma performance inédita e envolvente.

SÁBADO (29/03)

Uberland Street Band (17h – 18h)

Com uma formação que inclui sax, trompete, tuba, bumbo e washboard, a Uberland Street Band leva o jazz tradicional às ruas, inspirada no estilo Dixieland. O grupo se destaca por sua sonoridade que remete às bandas de marcha de Nova Orleans do início do século XX.

Pedro Amui Quarteto – “Sangue Latino” (18h – 19h)

O pianista e cantor Pedro Amui, acompanhado de três músicos –Eduardo Gringo Caceres (baixo acústico), Fernando Remmigi (bateria) e Rodovalho (trompete) – apresenta o show “Sangue Latino”. O repertório abrange bolero, rumba, salsa e outros ritmos latinos, valorizando a forte herança musical da América Latina. A proposta é aproximar os visitantes da CiMTB, muitos deles vindos de países vizinhos, a essa atmosfera contagiante.

Blues Beatles (19h30 – 21h)

Reconhecida nacional e internacionalmente, a Blues Beatles faz uma fusão dos clássicos dos Beatles com arranjos de blues. A presença de um saxofonista e a interpretação singular das canções do quarteto de Liverpool criam uma experiência que agrada públicos diversos, de fãs de rock a admiradores do blues.

Sobre o Araxá Festival

Esta é a segunda edição do Araxá Festival Jazz e Blues. Em 2023, o evento também levou música de qualidade à Copa Internacional de Mountain Bike e foi um sucesso. Segundo a organização, a iniciativa de incluir o Araxá Festival Jazz e Blues dentro da programação da CiMTB reforça a vocação da cidade para sediar grandes eventos culturais e esportivos. “O festival trará uma seleção de músicos talentosos, proporcionando uma experiência sonora diferenciada para os visitantes e atletas da competição.”

O festival é realizado pela Moinho Cultural e conta com o patrocínio da CBMM, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, além do apoio da CiMTB. A entrada em ambos os eventos é gratuita.

A história da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis, já em 2024 organizou a etapa de Araxá da WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Serviço

Araxá Festival Jazz e Blues

Local: Parque do Barreiro, Araxá – dentro da programação da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB)

Datas: 28 e 29 de março de 2024

Horário: a partir das 17h.

Evento gratuito, acessível e livre para todos os públicos

Atrações: Shows de jazz e blues

Outras informações: @araxafestival