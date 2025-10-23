Araxá inicia a aplicação da Avaliação Nacional da Educação Básica (Saeb) 2025

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta quarta-feira (23) à aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. As avaliações seguem até o dia 4 de novembro, envolvendo alunos do 2º ano (amostral), 5º, 9º e 3º ano do Ensino Médio das escolas municipais, estaduais, privadas e federal de Araxá.

Neste ciclo, a coordenação pedagógica araxaense também é responsável pelas cidades de Tapira, Campos Altos e Pratinha, que integram o Polo de Araxá. Ao todo, são 33 unidades escolares participando da avaliação, que mede o nível de aprendizagem dos estudantes e serve de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A aplicação das provas segue um cronograma cuidadosamente elaborado, garantindo que os materiais cheguem com antecedência e que todas as unidades contem com condições adequadas para o processo. Antes do início das avaliações, os aplicadores participaram de uma formação preparatória, assegurando que o trabalho siga os protocolos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Neste ano, a execução nacional do Saeb está sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Outra frente importante do trabalho é o apoio emocional aos estudantes, oferecido pelos psicólogos da rede municipal. Durante o período de provas, esses profissionais permanecem à disposição das escolas para atender alunos e equipes pedagógicas que necessitarem de suporte.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Fabíola Melo, o envolvimento das equipes tem sido fundamental para o sucesso da aplicação do Saeb.

“A expectativa é muito positiva. Acreditamos que o trabalho contínuo de formação docente, o acompanhamento pedagógico e o suporte emocional oferecido aos estudantes trarão resultados expressivos neste ciclo. Mais do que índices, buscamos consolidar uma cultura de avaliação voltada para a melhoria da aprendizagem e o fortalecimento das práticas pedagógicas em toda a rede municipal”, destaca Fabíola.