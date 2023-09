Araxá inicia ações de conscientização da Semana Nacional de Trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança Pública iniciou as ações de conscientização da Semana Nacional de Trânsito nesta segunda-feira (18), com a abertura oficial realizada no auditório do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, as ações acontecem até o próximo dia 25 de setembro.

A mesa de abertura foi composta pelo secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, que na oportunidade representou o prefeito Robson Magela; pelo presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior; pela diretora geral do Sest Senat, Heloísa Maria Costa Lemos; pelo representante das Forças de Segurança, major Pinho; pelo delegado de Trânsito, Vitor Hugo Heisler; e pelo presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, major Lemos.

Uma extensa programação destaca a conscientização dos motoristas e pedestres em relação aos perigos no trânsito, em parceria com órgãos de segurança, com a realização de rodas de conversa, blitze educativas em diversos pontos da cidade e passeio ciclístico.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa destaca a importância da campanha. “A Semana Nacional do Trânsito foca a prevenção. O tema deste ano, “No trânsito, escolha a vida”, reforça a importância da conscientização dos motoristas e pedestres, por isso, vamos realizar diversas ações em toda a cidade para atingir todos os públicos”, afirma.

O delegado de Trânsito, Vitor Hugo Heisler, reforça a importância dos cuidados no trânsito. “Estamos sempre procurando alertar a população sobre os perigos no trânsito, e essa parceria com a Prefeitura de Araxá é muito importante para que possamos atingir todos os públicos e, assim, possamos ter um trânsito que seja mais seguro”, conclui.

PROGRAMAÇÃO

– Segunda-feira (18)

9h – Abertura com roda de conversa, apresentando números e informações sobre a segurança pública em Araxá. Profissionais da área de saúde (Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest) falam sobre o perfil dos acidentes registrados na cidade e os atendimentos oferecidos às vítimas.

Local: Auditório do Sest Senat

13h – Ação educativa na Escola Estadual Dom José Gaspar

– Terça-feira (19)

9h – Blitz educativa na Avenida Amazonas (em frente à Igreja São Geraldo)

14h – Ação educativa na Escola Estadual Padre Anacleto

– Quarta-feira (20)

9h – Blitz educativa no Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na MG-428

8h – Ação educativa na Escola Estadual Loren Rios Feres

– Quinta-feira (21)

9h – Blitz educativa na Avenida Washington Barcelos (em frente ao Parque do Cristo)

9h45 – Ação educativa na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria

– Sexta-feira (22)

9h – Blitz educativa na Avenida Pedro de Paula Lemos (em frente à Uninordeste)

14h – Ação educativa na Escola Estadual Coronel José Adolfo

– Sábado (23)

9h – Blitz educativa na Avenida Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil)

– Domingo (24)

8h – Passeio Ciclístico: concentração em frente ao Estádio Municipal Fausto Alvim, segue pela Avenida Imbiara, trajeto de 6km até a Estância Hidromineral do Barreiro

9h – Blitz educativa na MGC-415, Avenida Geraldo Porfírio Botelho (conhecida popularmente por estrada Araxá/Parque do Barreiro)

– Segunda-feira (25)

11h – Blitz educativa na Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente)

13h30 e 15h30 – Ação educativa na sede do Sest Senat