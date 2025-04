Araxá inicia campanha de vacinação contra a gripe nesta terça-feira (1º)

A Prefeitura de Araxá dá início, nesta terça-feira (1º), à campanha de vacinação contra a gripe. A imunização será realizada nas unidades de saúde do município que contam com salas de vacina e será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra a gripe tem como objetivo proteger a população contra os principais tipos de vírus influenza que circulam durante a temporada. A versão da vacina para 2025 oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B.

A coordenadora de imunização, Érica Fonseca, reforça a importância da vacinação como medida preventiva. “A imunização ajuda a reduzir o risco de complicações graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Ela protege contra os vírus mais comuns da gripe e é essencial para evitar complicações. Todos que se encaixam nos grupos prioritários devem procurar as unidades que oferecem as doses”, afirma.

Para receber a vacina, o usuário deve apresentar um documento que comprove o vínculo com os grupos prioritários, além de documento com foto, CPF e o cartão de vacina.

Grupos prioritários

Vacinação de rotina:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

– Gestantes;

– Idosos com 60 anos ou mais de idade.

Especial

– Puérperas;

– Povos indígenas;

– Quilombolas;

– Pessoas em Situação de Rua;

– Trabalhadores da Saúde;

– Professores do ensino básico e superior;

– Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

– Trabalhadores Portuários;

– Trabalhadores dos Correios;

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Horário e unidades

• Unicentro (somente crianças) e Unileste: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 15h.

• Uninorte e Unioeste: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 12h.

• Unisul, Unisa, ESF Max Neumann e ESF Pão de Açúcar: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h30; sexta-feira, das 7h30 às 12h.

• Horários especiais: Uninorte – segundas-feiras, das 18h às 22h; Unileste – quintas-feiras, das 18h às 22h.