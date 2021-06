Araxá inicia vacinação para pessoas de 59 anos na quinta e sexta; confira demais grupos prioritários para esta semana

A Prefeitura de Araxá inicia a vacinação de 1ª dose contra a Covid-19 na próxima quinta (24) e sexta-feira (25) para pessoas com 59 anos, no Ginásio do Colégio Dom Bosco, das 8h às 16h. Esse público deve levar cópias (xerox) da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a imunização por faixas etárias vai prosseguir nas semanas seguintes, de acordo com novas remessas de doses pelo Governo de Minas Gerais e também disponibilidade de estoque.



Quinta (24/06) e Sexta (25/06)

– Pessoas com 59 anos: (cópias (xerox) da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS).

O cronograma da vacinação de 1ª dose segue esta semana também para outros grupos prioritários, no Ginásio do Colégio Dom Bosco, das 8h às 16h.

Terça (22/06)

– Esteticistas: (Comprovação de vínculo trabalhista com a clínica de estética ou registro de Microempreendedor Individual – MEI, cópias da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS).

– Trabalhadores de limpeza urbana: (Comprovação mediante holerite ou declaração do órgão empregador, cópias da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS).

Quarta (23/06)

– Administrativos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública: (Comprovação mediante holerite ou declaração do órgão empregador, cópias da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS).

– Trabalhadores de escolas não regulares – idiomas, dança, música e similares: (Comprovante de vínculo com instituições, cópias da Identidade e CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS. No caso de professores particulares, devem apresentar registro de Microempreendedor Individual – MEI).

Unisa

A Prefeitura de Araxá também segue com a imunização de 1ª dose para grávidas e puérperas (até 45 dias) que ainda não se vacinaram, a partir de terça-feira (22), das 8h às 16h, exclusivamente na Unisa.

De acordo com norma técnica do Ministério da Saúde, esse público deve receber somente doses do laboratório Pfizer. Uma remessa de 1.416 doses do Governo de Minas Gerais chegará na terça-feira (22) e inicialmente está reservada para grávidas e puérperas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai definir para esta semana cronograma para incluir as lactantes.

Outras remessas

Araxá também receberá na terça (22) remessas de 630 doses da CoronaVac e 26 da AstraZeneca, que serão destinadas pelo Governo de Minas Gerais aos grupos prioritários já atendidos pela Campanha de Vacinação em Araxá, exceto grávidas e puérperas. Esta vacinação vai ocorrer no Ginásio do Colégio Dom Bosco.