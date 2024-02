Araxá intensifica ações de combate e prevenção à dengue

O Comitê Municipal de Enfrentamento a Arboviroses definiu um conjunto de ações para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, febre amarela e febre chikungunya. Em coletiva à imprensa, foram anunciadas ações que serão realizadas para combater a proliferação do mosquito no município.

O comitê é composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, com equipe administrativa, Vigilância em Saúde e Rede de Urgência e Emergência, Secretaria Municipal de Educação, IPDSA, Conselho Municipal de Saúde, hospitais, órgãos de Segurança Pública, Sociedade Civil Organizada, Entidades de Classe e comunidade.

Entre as ações definidas estão a realização de campanhas de conscientização; mutirões de limpeza; palestras em escolas e empresas; intensificação de ações em setores com maiores índices de infestação; treinamento e capacitação de agentes de combate às endemias e criação de uma segunda equipe de bloqueio/UBV.

Até o momento são 188 notificações e 144 casos positivos de dengue em 2024. Em relação à febre chikungunya e zikavírus não há nenhuma notificação de casos suspeitos.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, destaca que o trabalho de combate deve ocorrer de forma conjunta, e o apoio da população é imprescindível.

“É fundamental reunir as equipes técnicas para discutir e articular ações para que ocorra a diminuição da proliferação do mosquito. Mas todos precisam contribuir, pois não adianta a Administração Municipal desenvolver ações e iniciativas se não houver a colaboração da população”, afirma.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, os principais focos do mosquito estão em vasos de plantas, recipientes plásticos e latas dentro das residências.

“O cuidado durante o período chuvoso deve ser redobrado e a colaboração da população é muito importante, porque os focos estão dentro das residências. Os moradores devem ter consciência e cuidar de seus quintais esvaziando recipientes e eliminando focos de água parada. Cuidados simples no dia a dia fazem toda a diferença no combate ao mosquito”, explica.



Mutirão de Limpeza no bairro Pão de Açúcar

A equipe da Vigilância Ambiental realizou, no sábado (27), o Mutirão de Limpeza contra a Dengue no bairro Pão de Açúcar. Durante a ação, foram visitados 1245 imóveis e retirados dois caminhões com materiais que possam acumular água e ser foco do mosquito.

O mutirão é uma ação deliberada pelo Comitê de Enfrentamento à Dengue e o objetivo é auxiliar na limpeza e retirada de lixo e entulhos que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.