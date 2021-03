Araxá manifesta interesse em participar de consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá manifestou o interesse em participar de um consórcio para que municípios fechem acordo para compra de vacinas contra a Covid-19. Em videoconferência com os municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul (Cistrisul), realizada nesta terça-feira (2), o prefeito Robson Magela assinou o protocolo de intenção para articulação entre 27 municípios da macrorregião.

De acordo com Robson, Araxá faz questão de ser o primeiro município da macrorregião a manifestar o interesse no consórcio. “Precisamos encontrar caminhos para que tenhamos vacinas suficientes para toda a população. Se o consórcio for uma alternativa viável, Araxá quer participar. Além disso, estamos buscando outras parcerias para agilizar este processo de aquisição de imunizantes. Vamos fazer o que for preciso. Hoje, a vacina contra Covid-19 é nossa prioridade”, destaca o prefeito de Araxá e presidente do Conselho Fiscal da Cistrisul.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) começou a articular um consórcio para que municípios fechem acordos para compra de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a organização, mais de 100 prefeitos já aderiram a esse projeto. A FNP conta com um acordo feito com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Segundo o órgão, ele se comprometeu a pagar por qualquer acordo firmado entre o consórcio de prefeitos. A FNP está fazendo toda estruturação jurídica desse consórcio. O prefeito precisa fazer a simples adesão. E o prazo para os municípios estarem aptos a comprar vacina é 22 de março.