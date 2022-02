Araxá mantém aberto credenciamento para contratação de médicos com remuneração de até R$ 17, 5 mil

A Prefeitura de Araxá mantém aberto o credenciamento de pessoa física ou jurídica para a contratação de médicos generalistas que irão atender nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades Saúde da Família (USFs) e Equipes de Atenção Básica (EABs).

O edital publicado no link “Licitações” no site da Prefeitura Municipal de Araxá em novembro do ano passado busca o preenchimento de vagas em aberto nas unidades. Os profissionais com propostas aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde serão convocados imediatamente para iniciarem o atendimento nas unidades de saúde do município.

O objetivo é atender a demanda existente e melhorar a qualidade do serviço prestado à população. A defasagem no quadro de profissionais que atendem nas ESFs é um problema herdado da administração anterior e uma solução vem sendo estudada há meses.

O valor pago atualmente pela Prefeitura de Araxá é considerado um dos melhores da região. O profissional poderá receber mensalmente até R$ 17,5 mil, já que a remuneração paga pelo município é de um valor fixo (cerca de R$ 14 mil mensais) e mais 25% de produtividade.

“Hoje, o município remunera os médicos de acordo com a média salarial do mercado. contratação desses médicos é o primeiro passo para conseguirmos estruturar todo o sistema de saúde do município que já apresentava vários problemas e que foi agravado com a pandemia do coronavírus”, explica a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

Médicos da UPA

Recentemente, também por meio de credenciamento, foram contratados 53 médicos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo 36 para atendimento clínico e 17 para atendimento de urgência na Sala Vermelha.