Araxá não registra novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Araxá não registrou nenhum novo caso de Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (8), 20 meses após o registro do primeiro caso de coronavírus na cidade, em 9 de abril de 2020. Naquela ocasião, o registro foi de um homem de 38 anos, que tinha histórico de viagem para São Paulo (SP).

O prefeito Robson Magela comemora o marco e faz um alerta para a importância de a população continuar adotando medidas preventivas. “O avanço da vacinação e a redução no número de casos mostram que, acima de Deus, é a vacina que salva, que protege. E cabe a nós, também, termos responsabilidade e continuarmos com os tradicionais hábitos preventivos como o uso de máscara e do álcool em gel”, diz.

Atualmente, o município conta com 43 casos ativos (em recuperação). Ainda conforme o Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta, os 10 leitos clínicos voltados para o tratamento de pacientes com Covid-19 estão desocupados há 12 dias. O último óbito registrado na cidade foi há 15 dias. Antes disso, a cidade chegou a ficar 40 dias, entre os dias 13 de outubro e 23 de novembro, sem nenhum registro de óbito pela doença.

A ausência de registros de novos casos de Covid-19 vem em um momento em que a cidade alcança 99,7% da população acima de 12 anos, com pelo menos a 1ª dose, ou dose única, da vacina contra o coronavírus. O DataSUS estima uma população de 8 mil pessoas entre 12 e 18 anos e 83.837 adultos a partir de 18 anos. E conforme a última atualização do Vacinômetro, 91.653 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose ou dose única.

No município, a vacinação segue sendo realizada no Sesc e na Unisa, com mutirões de antecipação sendo realizados semanalmente. Os cronogramas são atualizados diariamente nas redes sociais e site oficial da Prefeitura de Araxá.