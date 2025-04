Araxá no topo: Descubra por que a cidade é a Capital Mundial do Mountain Bike

Por que Araxá é considerada a Capital Mundial do Mountain Bike? A resposta é simples: poucas cidades no planeta reúnem tantos elementos únicos em um só lugar. Aqui, o esporte encontra um dos circuitos mais técnicos do mundo, com obstáculos naturais e construídos que desafiam até os melhores atletas. A vegetação exuberante molda o percurso, a torcida vibra como se cada atleta fosse da casa e, de quebra, um dos maiores hotéis da América Latina está literalmente na porta do evento. E isso é só o começo.



Entre os dias 3 e 6 de abril, e agora novamente entre 9 e 12 de abril, Araxá faz história ao se tornar a primeira cidade do mundo a receber duas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike no mesmo ano. Mais do que sede, Araxá se transforma na protagonista de um espetáculo esportivo que une adrenalina, emoção e excelência em cada detalhe.



O cenário é a tradicional pista do Barreiro, consagrada após 22 edições da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB). Técnica, veloz e emocionante. Quem pedala por aqui sabe: é diferente. O terreno de argila vermelha, a umidade precisa, o som da torcida, a energia das montanhas e a hospitalidade mineira criam um ambiente onde o esporte floresce como em nenhum outro lugar.



A estrutura impressiona. Atletas, equipes, jornalistas e fãs de mais de 150 países desembarcam em Araxá e encontram uma cidade pronta para o evento. O apoio da Prefeitura de Araxá, da iniciativa privada, da UCI, Specialized, Warner Bros., transformou a cidade em um verdadeiro palco mundial do mountain bike.



Mais que competição, Araxá entrega experiência. E quem compete sente isso.



“É um privilégio correr aqui”, afirma o atleta brasileiro Gustavo Xavier.



“É uma pista rápida, com grandes saltos, super atrativa”, destaca a atleta suíça Alessandra Keller.



Para nossa atleta brasileira Raiza Goulão, “Araxá virou sua casa”.