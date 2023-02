Araxá participa da abertura do Rally Makers 2023 e vai sediar o Minas Brasil pelo segundo ano consecutivo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo participou da premiação e homenagens aos campeões e vices da temporada 2022 do Rally Makers Brasil. Na ocasião, também foi divulgado o calendário das competições e novidades para 2023. O evento foi realizado na última quarta-feira (8), no Estádio Morumbi, em São Paulo. A pasta esteve representada pelo secretário Juliano Cesar da Silva e pelo superintendente Ricardo Ruas.

Com novidades para esta temporada, de 7 a 11 de março de 2023, será dada a largada para o Campeonato Brasileiro do Rally Minas Brasil em Araxá. A 5ª edição da competição recebe novamente o apoio da Prefeitura de Araxá e do Jeep Clube Araxá, e garante um percurso técnico e exigente. As categorias que disputarão as provas serão motos, UTVs, quadriciclos e carros.

O Rally Minas Brasil ganhou um dia a mais de disputa e agora serão três dias de velocidade em trechos cronometrados entre 180 e 200 quilômetros de pura montanha, sempre com largada e chegada na Estância Hidromineral do Barreiro. As provas também passarão pelos municípios de Pratinha, Tapira, Sacramento e Ibiá.

De acordo com o secretário Juliano, é uma alegria enorme poder sediar, mais uma vez, um evento como o Rally Minas Brasil. “Estamos muito ansiosos em receber esta competição tão grandiosa pelo segundo ano consecutivo. São equipes dedicadas, organização impecável, que por meio de provas espetaculares conseguem promover momentos de lazer para toda a família”, destaca.

Para o presidente e diretor comercial da Rally Makers, Luiz Fernando Moreira Goulart, a parceria com o Município consolida o evento. “Araxá tem o privilégio de ter uma topografia excelente, e para nós, organizadores do rally, essa é uma questão técnica bastante importante. Em Araxá com certeza podemos ficar mais 20 anos realizando as provas especiais e, além disso, aproveitar o acolhimento dos araxaenses, que nos marcou tanto no ano passado. Estamos imensamente felizes em poder retornar”, relata.