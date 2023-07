Araxá participa de debate sobre a Reforma Tributária em Brasília

O prefeito de Araxá, Robson Magela, participou do Encontro Municipalista 2023, que debateu a Reforma Tributária Brasileira e os impactos para as cidades do país. O evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) reuniu mais de 500 prefeitos de todo o país, em Brasília, nesta terça-feira (4). A medida está em tramitação na Câmara dos Deputados e deverá ser votada pelos parlamentares nos próximos dias.

O debate contou com a participação do relator do texto da Medida da Reforma Tributária na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro (PB). Ele garantiu que os pontos defendidos pela CNM serão acatados no relatório. O procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, acompanhou o prefeito Robson Magela durante o evento.

Os gestores municipais também tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre a reforma, com o especialista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo Orair. Entre as demais pautas apresentadas para discussão estiveram o aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para custear o Piso Nacional da Enfermagem.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o evento foi fundamental para que os municípios pudessem participar de forma direta de um tema tão importante para o país.

“A união política é importantíssima para fortalecer a atuação e o avanço da pauta municipalista no Congresso Nacional. Os municípios precisam ser ouvidos para terem mais autonomia. A Reforma Tributária precisa ser debatida com responsabilidade e, acima de tudo, ouvir todos os lados que serão impactados pelas mudanças”, destaca o prefeito.